Трамп: США в ходе конфликта с Ираном уничтожили 10 кораблей для минирования

По словам американского лидера, в течение последних часов были нанесены удары по десяти катерам или кораблям, которые могли использоваться для проведения минных операций. Он утверждает, что эти суда на момент атаки не находились в активной эксплуатации.
Трамп отметил, что в результате действий военных указанные цели были полностью выведены из строя. По его версии, операция была направлена на снижение потенциальной угрозы в регионе.
Ранее лидер США Дональд Трамп пригрозил уничтожить Иран из‑за блокады Ормузского пролива.