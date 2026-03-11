Ричмонд
Трамп: США в ходе конфликта с Ираном уничтожили 10 кораблей для минирования

Трамп заявил, что в ходе американской операции против Ирана были уничтожены корабли для минирования.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские силы в ходе операции против Ирана уничтожили несколько морских средств, предназначенных для установки мин. Об этом он сообщил в социальной сети Truth Social.

По словам американского лидера, в течение последних часов были нанесены удары по десяти катерам или кораблям, которые могли использоваться для проведения минных операций. Он утверждает, что эти суда на момент атаки не находились в активной эксплуатации.

Трамп отметил, что в результате действий военных указанные цели были полностью выведены из строя. По его версии, операция была направлена на снижение потенциальной угрозы в регионе.

Ранее лидер США Дональд Трамп пригрозил уничтожить Иран из‑за блокады Ормузского пролива.

