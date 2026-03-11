Украинские боевики целенаправленно издеваются над мирными жителями Белгородской области, рассказала одна из жительниц региона, получившая ранение. По её словам, был случай, когда оператор дрона ВСУ дразнил бабушку с козой в деревне Алисовка.
«У нас бабушка с козой была. Мы, конечно, все были в шоке, когда за ней гонялся дрон. То есть он издевательски гонялся, он именно за ней — то приблизится, то отдалится», — рассказала женщина.
Она добавила, что вражеские беспилотники гоняются за людьми и машинами во всех приграничных посёлках.
Также женщина привела случай, когда женщине, работавшей в огороде, также пришлось убегать от беспилотника. Тогда дрон зацепился за дерево и не сдетонировал.
Видео с показаниями женщины предоставил РИА Новости посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
Ранее Мирошник сообщил, что за выходные в результате атак ВСУ пострадало более 70 жителей России.