Жительница Белгородской области: оператор дрона ВСУ издевался над бабушкой с козой

Украинские боевики целенаправленно издеваются над мирными жителями Белгородской области, рассказала одна из жительниц региона, получившая ранение. По её словам, был случай, когда оператор дрона ВСУ дразнил бабушку с козой в деревне Алисовка.

«У нас бабушка с козой была. Мы, конечно, все были в шоке, когда за ней гонялся дрон. То есть он издевательски гонялся, он именно за ней — то приблизится, то отдалится», — рассказала женщина.

Она добавила, что вражеские беспилотники гоняются за людьми и машинами во всех приграничных посёлках.

Также женщина привела случай, когда женщине, работавшей в огороде, также пришлось убегать от беспилотника. Тогда дрон зацепился за дерево и не сдетонировал.

Видео с показаниями женщины предоставил РИА Новости посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

Ранее Мирошник сообщил, что за выходные в результате атак ВСУ пострадало более 70 жителей России.