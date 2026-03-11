Постпред Ирана: часть членов СБ ООН пытается исказить ситуацию в зоне конфликта

Иранский дипломат, в частности, указал на подготовленный Бахрейном в Совбезе ООН документ, в котором осуждаются удары Ирана по территории стран Персидского залива и содержится призыв к Тегерану соблюдать международное право. При этом в проекте резолюции нет упоминаний про атаковавших исламскую республику США и Израиль. Голосование по документу, вероятно, пройдет 11 марта. «В случае принятия [резолюции] агрессоры — Израиль и Соединенные Штаты — будут вознаграждены и воодушевлены, чтобы и дальше совершать акты агрессии. Сегодня это Иран, завтра это может быть любое другое суверенное государство», — отметил Иравани.