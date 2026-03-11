Постпред Ирана: часть членов СБ ООН пытается исказить ситуацию в зоне конфликта

«Отдельные члены Совбеза предпринимают попытки поменять местами роли и позиции жертвы и агрессора. Они пытаются поощрить агрессоров и наказать жертву посредством предвзятой и политически мотивированной резолюции», — сказал он журналистам.
Иранский дипломат, в частности, указал на подготовленный Бахрейном в Совбезе ООН документ, в котором осуждаются удары Ирана по территории стран Персидского залива и содержится призыв к Тегерану соблюдать международное право. При этом в проекте резолюции нет упоминаний про атаковавших исламскую республику США и Израиль. Голосование по документу, вероятно, пройдет 11 марта. «В случае принятия [резолюции] агрессоры — Израиль и Соединенные Штаты — будут вознаграждены и воодушевлены, чтобы и дальше совершать акты агрессии. Сегодня это Иран, завтра это может быть любое другое суверенное государство», — отметил Иравани.
В свою очередь Россия подготовила свой проект резолюции СБ ООН по ближневосточному конфликту, в котором призывает все стороны незамедлительно вернуться к переговорам и в полной мере использовать политические и дипломатические средства для урегулирования конфликта.
28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие города страны, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку ракетной и ядерной угрозами, якобы исходящими от исламской республики. В результате ударов по Ирану погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства страны. Корпус стражей исламской революции (элитные части иранских ВС) заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле. Ударам также подверглись объекты США в Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ, Омане, Саудовской Аравии и Сирии.