Минирование или добыча: Дмитриев каламбуром на английском ответил на сообщения о минировании Ормузского пролива

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев каламбуром ответил на сообщения о якобы минировании Ираном Ормузского пролива.
«А теперь “надбавка за добычу полезных ископаемых” к цене нефти», — написал Дмитриев в социальной сети Х.
Дмитриев употребил английское слово mining, на русский оно может быть переведено как «минирование» либо «добыча полезных ископаемых».
Накануне издание CBS проинформировало, что разведывательные службы США начали получать информацию о якобы установке Ираном мин в судоходном коридоре Ормузского пролива.
Ранее Центком США заявлял, что Иран не патрулирует и не заминировал Ормузский пролив.
При этом американский лидер Дональд Трамп прокомментировал сведения о якобы наличии у США разведданных о минировании Ираном Ормузского пролива. По его словам, Вашингтону ничего не известно об этом.
Накануне цена нефти Brent превысила 118 долларов и достигла максимума с 17 июня 2022 года, позже она несколько снизилась.