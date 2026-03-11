Песков: РФ не получала предложений от США о новой встрече Путина и Трампа

Российская сторона не получала новых предложений от руководства Соединенных Штатов по возможной встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Сейчас об этом речи не идет. Так сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с ТАСС.