Песков: РФ не получала предложений от США о новой встрече Путина и Трампа

Песков сообщил, что РФ не ведет речи об организации саммита в Будапеште.

Источник: Комсомольская правда

Российская сторона не получала новых предложений от руководства Соединенных Штатов по возможной встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Сейчас об этом речи не идет. Так сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с ТАСС.

Представитель Кремля добавил, что стороны не обсуждают организацию новой встречи лидеров. О площадках также переговоров не ведется.

«Пока о саммите речь не идет», — прокомментировал Дмитрий Песков.

Других подробностей по этому вопросу не сообщается.

Представитель Кремля подчеркнул, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф постоянно контактирует с российскими коллегами. Он сообщил, что коммуникация помогает сторонам доносить сигналы по самым чувствительным вопросам.

