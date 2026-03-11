Ричмонд
Кремль не получал предложений об организации нового саммита Путина с Трампом

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Москва не получала новых предложений об организации следующей встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Москва не получала новых предложений об организации следующей встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Об этом сообщает ТАСС.

«Нет», — ответил Песков на соответствующий вопрос.

При этом на просьбу пояснить, рассматривает ли Россия по-прежнему Будапешт как приемлемую площадку, он указал, что пока об этом речи не идёт.

Ранее спецпосланник американского президента Стив Уиткофф сообщил в интервью телеканалу CNBC, что трёхсторонняя встреча России, США и Украины, вероятно, состоится на следующей неделе.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше