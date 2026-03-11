На Западе раскрыли, на что решился Трамп после вчерашнего звонка Путину

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Во время разговора с президентом России Владимиром Путиным глава Белого дома Дональд Трамп, вероятно, осознал ошибку из-за роста цен на нефть после атак на Иран, пишет немецкое издание Berliner Zeitung.
«Возможно, во время этой беседы Трамп и сам пришел к выводу, что высокая цена на нефть выгодна России и вредит ему лично: государственные доходы России растут, что, разумеется, влияет и на американские компании, которых Трамп всячески опекает. Самому Трампу грозит политический ущерб в виде потерь на предстоящих выборах в конгресс, ведь избиратели не захотят платить заоблачные цены за бензин. Такого поражения Трамп должен избежать любой ценой: если он потеряет большинство, демократы задействуют все рычаги, чтобы отстранить Трампа от должности и отправить его в тюрьму», — отмечается в публикации.
По словам автора, это подтверждает и заявление американского лидера, сделанное сразу после контактов с Путиным.
«После телефонного разговора с Путиным Трамп в своей загадочной манере заявил, что США фактически уже выиграли войну против Ирана, что эта война окончена, и что теперь только Вашингтон будет решать — прекратить ее прямо сейчас или же продолжать побеждать в течение следующих месяцев», — указывает он.
В понедельник между Путиным и Трампом состоялся телефонный разговор. Тема снятия санкций с российской нефти детально в нем не фигурировала, уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он объяснил решение главы Белого дома снять ограничения с некоторых стран попытками стабилизировать ситуацию на глобальных рынках.
На фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20 процентов мировых поставок нефти, производных продуктов и СПГ.