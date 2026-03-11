Посол Джалали заявил, что Иран повредил авианосец США Abraham Lincoln

Иран смог нанести повреждения американскому авианосцу Abraham Lincoln, заявил в интервью РИА Новости иранский посол в Москве Казем Джалали.
По его словам, американские и израильские войска уже знакомы с некоторыми оборонными возможностями Ирана.
«Повреждение авианосца Lincoln было посланием, которое, надеемся, агрессор получил», — сказал дипломат.
Несколько дней назад в Иране сообщали об атаке БПЛА на американский авианосец Abraham Lincoln.
