Посол Джалали заявил, что Иран повредил авианосец США Abraham Lincoln

Иран смог нанести повреждения американскому авианосцу Abraham Lincoln, заявил в интервью РИА Новости иранский посол в Москве Казем Джалали.

По его словам, американские и израильские войска уже знакомы с некоторыми оборонными возможностями Ирана.

«Повреждение авианосца Lincoln было посланием, которое, надеемся, агрессор получил», — сказал дипломат.

Несколько дней назад в Иране сообщали об атаке БПЛА на американский авианосец Abraham Lincoln.

