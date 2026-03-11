Ричмонд
+28°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-жена Березовского продает дом, в котором умер олигарх

Экс-жена Березовского продает дом, где умер олигарх, за 27 миллионов долларов.

Источник: © РИА Новости

ЛОНДОН, 11 мар — РИА Новости. Галина Бешарова, бывшая жена олигарха Бориса Березовского, выставила на продажу особняк в пригороде Лондона, в котором в 2013 году тот был найден мертвым, выяснило РИА Новости.

Особняк Swan Lake («Лебединое озеро») в городке Аскот в графстве Беркшир уже выставлялся на продажу в 2017 году. Тогда цена не указывалась, а сообщений о продаже не поступало.

Согласно документам, которые есть в распоряжении РИА Новости, Бешарова по-прежнему является собственником дома.

Как выяснило РИА Новости, объявления о продаже дома вновь появились в декабре 2025 года. Они размещены на сайте Zoopla, а также на сайте агентства по продаже элитной недвижимости Sotheby’s International Realty.

В объявлениях указана цена 20 миллионов фунтов стерлингов (27 миллионов долларов).

В доме девять спален и 12 ванных комнат. Площадь участка — 25 акров (около восьми гектаров). Судя по всему, с 2017 года в доме была проведена перепланировка — тогда в нем было восемь спален и семь ванных комнат.

Помимо спален, в особняке есть вестибюль, зал для приемов, гостиная с открытым камином, столовая с выходом на террасу, кухня, кабинет, зал для бильярда, спа-центр, тренажерный зал, сауна, баня, джакузи и раздевалки. На территории имеется дом для гостей и прислуги, зимний сад и теннисный корт. Сама территория обустроена ландшафтными дизайнерами и окружена двумя озерами с лебедями.

Как говорится в описании на сайте Sotheby’s, ранее дом был частью королевского поместья и в XIX веке использовался в качестве охотничьего домика.

В 2019 году Бешарова через свою британскую компанию Avon Family Limited заложила особняк ипотечному агентству West One Loan. В документах Avon Family Limited сумма залога не уточняется. В том же году Бешарова продала свой дом в Лондоне за 8 миллионов фунтов.

Березовский был найден мертвым в особняке Swan Lake 23 марта 2013 года.