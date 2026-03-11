Telegraph: африканские лидеры готовят иск против стран Европы за работорговлю

В последние годы государства Карибского бассейна также все активнее говорят о необходимости выплаты Великобританией репараций в связи с работорговлей, продвигавшейся Лондоном в XVII-XVIII вв. В октябре 2024 года на саммите стран Содружества на Самоа было принято коммюнике, которое содержало пункт о необходимости начать обсуждение темы репараций.