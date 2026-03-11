Telegraph: африканские лидеры готовят иск против стран Европы за работорговлю

ЛОНДОН, 11 марта. /ТАСС/. Государства — члены Африканского союза (АС) планируют подать в Международный суд ООН иск против западноевропейских стран за работорговлю. Об этом сообщила британская газета The Daily Telegraph.
Согласно информации издания, африканские государства собираются через суд взыскать репарации с Великобритании, Испании, Португалии и Франции. По их мнению, трансатлантическая работорговля является «преступлением против человечности». Угандийский судья, юридический советник АС Мартин Окуму Масига в интервью газете указал на наличие прецедентов взимания компенсаций за исторические преступления.
«Репарации за историческую несправедливость возможны даже спустя десятилетия. Германия заплатила репарации за Холокост. США выплатили компенсации американцам японского происхождения, которые были интернированы во время Второй мировой войны. Великобритания выплатила компенсации жертвам вопиющих нарушений прав человека, совершенных во время колониального правления в Кении», — подчеркнул он.
В последние годы государства Карибского бассейна также все активнее говорят о необходимости выплаты Великобританией репараций в связи с работорговлей, продвигавшейся Лондоном в XVII-XVIII вв. В октябре 2024 года на саммите стран Содружества на Самоа было принято коммюнике, которое содержало пункт о необходимости начать обсуждение темы репараций.
В 2023 году американская консалтинговая компания Brattle Group опубликовала исследование, в котором говорилось, что более 30 стран могут рассчитывать на выплаты западными государствами репараций за трансатлантическую работорговлю. Согласно докладу, в составлении которого принял участие судья Международного суда ООН Патрик Робинсон, только Великобритания должна заплатить $24 трлн в виде репараций.