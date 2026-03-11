Лидер КНДР одобрил пуск стратегических крылатых ракет

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в режиме видеосвязи следил за испытательным пуском ракет эсминца «Чвэ Хён» ВМС КНДР. В ходе испытаний судно получило данные о характеристиках целей и успешно поразило морские объекты, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Ким Чен Ын отметил высокую эффективность боевой системы эсминца «Чвэ Хён» и выразил удовлетворение результатами испытаний. Он подчеркнул важность этих мероприятий для подтверждения военной мощи страны и поручил разработать новые задачи, направленные на дальнейшее укрепление боеспособности Военно-морских сил КНДР.
Согласно информации ЦТАК, перед запуском ракет судну были переданы необходимые данные о целях, что позволило успешно выполнить поставленные задачи. Эти испытания подчеркивают активизацию военных программ Северной Кореи и стремление страны к улучшению своих оборонительных возможностей.
Ранее сестра Ким Чен Ына назвала учения США и Южной Кореи «агрессивным военным действием».