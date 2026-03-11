Steigan: конфликт в Иране приведёт к возникновению цепочки кризисов в Европе

События на Ближнем Востоке могут привести к возникновению в европейских странах серии взаимосвязанных кризисов, которые будут усиливать друг друга.
Как утверждает издание Steigan, данный конфликт приведёт к росту цен на нефтяных и газовых рынках Европы, что также приведёт к банкротству и закрытиям ряда отраслей.
«Если эта война затянется, могут возникнуть некоторые “вторичные кризисы”. В конечном счёте, всё наше общество основано на нефти», — говорится в статье.
В публикации говорится, что современные глобальные цепочки поставок оптимизированы для эффективности, а не для надёжности, и данная оптимизация привела к крайней взаимозависимости, при которой даже единичный сбой может механически распространяться по всей системе.
«Результатом является то, что возникает поликризис: пересекающиеся и самоподдерживающиеся кризисы в энергетике, продовольствии, финансах и геополитике… Система терпит крах», — уточняет издание.
Ранее стало известно, что в Европе средняя биржевая цена газа достигла максимума за три года.
В FT также писали, что Европа и Азия конкурируют за поставки СПГ из-за ситуации на Ближнем Востоке.