В Тель-Авиве проогремели взрывы

В Тель-Авиве проогремели взрывы после сообщений об атаке Ирана.

ТЕЛЬ-АВИВ, 11 мар — РИА Новости. Воздушная тревога звучит в Тель-Авиве после того, как армия Израиля сообщила о фиксации ракетных пусков из Ирана, в небе над городом слышны взрывы, передает корреспондент РИА Новости.

По данным израильской системы оповещения о ракетных обстрелах, сигнал тревоги был активирован на значительной части территории центрального Израиля, а также на Западном берегу реки Иордан.

