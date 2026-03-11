Ричмонд
Армия Израиля зафиксировала запуск ракет из Ирана

ЦАХАЛ заявила, что зафиксировала пуск ракет из Ирана и ведет их перехват.

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Армия Израиля (ЦАХАЛ) снова зафиксировала запуск ракет из Ирана, ведется их перехват, сообщает ведомство.

Ранее армия уже сообщала о запуске ракет из Ирана.

«ЦАХАЛ зафиксировала ракеты, запущенные из Ирана в сторону территории государства Израиль. Системы обороны осуществляют перехват угрозы», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.