Эксперт назвал удар ВСУ по Брянску признаком стремления к эскалации

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар — РИА Новости. Ракетный удар ВСУ по Брянску является признаком стремления к эскалации конфликта, заявил РИА Новости крымский политический эксперт, советник главы Крыма Денис Батурин.
«Удар ВСУ по Брянску носил демонстративный характер и является признаком и стремлением к эскалации конфликта», — сказал Батурин.
При этом, по его словам, важным также является момент, ракетой чьего производства наносился удар по мирному Брянску и его жителям.
Во вторник вечером губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что ВСУ нанесли ракетный удар по Брянску, шесть человек погибли, еще 37 ранены. По данным Минздрава РФ, 35 раненых доставлены в больницы Брянска, часть из них — в тяжелом состоянии.