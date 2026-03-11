Ричмонд
+28°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт назвал удар ВСУ по Брянску признаком стремления к эскалации

РИА Новости: Батурин назвал удар ВСУ по Брянску признаком стремления к эскалации.

Источник: © РИА Новости

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар — РИА Новости. Ракетный удар ВСУ по Брянску является признаком стремления к эскалации конфликта, заявил РИА Новости крымский политический эксперт, советник главы Крыма Денис Батурин.

«Удар ВСУ по Брянску носил демонстративный характер и является признаком и стремлением к эскалации конфликта», — сказал Батурин.

При этом, по его словам, важным также является момент, ракетой чьего производства наносился удар по мирному Брянску и его жителям.

Во вторник вечером губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что ВСУ нанесли ракетный удар по Брянску, шесть человек погибли, еще 37 ранены. По данным Минздрава РФ, 35 раненых доставлены в больницы Брянска, часть из них — в тяжелом состоянии.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше