В Кремле ответили, когда ждать следующую встречу Путина и Трампа

Ранее вечером 9 марта Путин и Трамп провели первый за два месяца телефонный разговор. Они обсудили ситуации вокруг Ирана, Украины и Венесуэлы. Российский лидер предложил дипломатические варианты ближневосточного урегулирования. Трамп назвал беседу «очень хорошей». В Кремле уточнили, что санкции и прекращение огня на Украине детально не обсуждались.