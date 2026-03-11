Ричмонд
В Кремле ответили, когда ждать следующую встречу Путина и Трампа

Москва не получала новых предложений об организации следующей встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, лаконично ответив «нет» на соответствующий вопрос.

На уточнение, остаётся ли Будапешт приемлемой площадкой для возможного саммита, он подчеркнул, что «об этом речи не идёт».

Ранее вечером 9 марта Путин и Трамп провели первый за два месяца телефонный разговор. Они обсудили ситуации вокруг Ирана, Украины и Венесуэлы. Российский лидер предложил дипломатические варианты ближневосточного урегулирования. Трамп назвал беседу «очень хорошей». В Кремле уточнили, что санкции и прекращение огня на Украине детально не обсуждались.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

