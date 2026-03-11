В Кремле ответили, когда ждать следующую встречу Путина и Трампа

На уточнение, остаётся ли Будапешт приемлемой площадкой для возможного саммита, он подчеркнул, что «об этом речи не идёт».
Ранее вечером 9 марта Путин и Трамп провели первый за два месяца телефонный разговор. Они обсудили ситуации вокруг Ирана, Украины и Венесуэлы. Российский лидер предложил дипломатические варианты ближневосточного урегулирования. Трамп назвал беседу «очень хорошей». В Кремле уточнили, что санкции и прекращение огня на Украине детально не обсуждались.
