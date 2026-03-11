Ричмонд
Посол Андреев: Словакия может отказаться от поддержки вступления Украины в ЕС

Словакия из-за ситуации с нефтепроводом «Дружба» может отказаться от поддержки вступления Украины в Евросоюз, заявил в интервью ТАСС посол России в Республике Сергей Андреев.

Кроме того, по словам дипломата, «в ответ на недружественные действия Украины» правительством Словакии было принято решение о прекращении действия словацко-украинского соглашения об аварийных поставках электроэнергии.

При этом текущие «плановые» поставки продолжаются.

Ранее словацкий премьер Роберт Фицо заявил, что Словакия готова принять эстафету блокировки кредита для Украины.

Также он подчёркивал, что Владимир Зеленский не должен думать, что все вокруг будут делать то, что он пожелает.

