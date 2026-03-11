Виновники смерти Милошевича продолжают давить на Сербию, заявили в Скупщине

«Милошевич лучше всего знал, кто является другом и кто — недругом сербского народа. Сербия с тех пор не сильно отошла, осталась на той же стороне, с нами еще есть те государства, наши истинные друзья. Но, к сожалению, люди, которые свергли Милошевича и убили его, говорю о странах Запада, НАТО, никак не оставят Сербию в покое. Страна сейчас — намного серьезнее, сильнее и стабильнее в экономике и хозяйстве, промышленности и военном деле, но мы получили проблемы в наследство, что значит — Милошевич понял и раскрыл их намерения еще в 1990-х и пытался противостоять, но они оказались сильнее», — подчеркнул собеседник агентства.