Посол назвал удар Ирана по авианосцу «Линкольну» посланием США

Иран нанёс повреждения американскому авианосцу «Авраам Линкольн» и расценивает это как сигнал Вашингтону. Об этом заявил иранский посол в Москве Казем Джалали.

Дипломат отметил, что американские и израильские военные уже испытали на себе часть оборонных возможностей Ирана.

«Повреждение авианосца “Линкольна” было посланием, которое, надеемся, агрессор получил», — сказал он в интервью РИА «Новости».

Ранее, 8 марта, Иран сообщил об атаке на авианосец «Авраам Линкольн». По данным Тегерана, по кораблю выпустили береговую ракету ВМС Исламской Республики.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше