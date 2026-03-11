Посол назвал удар Ирана по авианосцу «Линкольну» посланием США

Дипломат отметил, что американские и израильские военные уже испытали на себе часть оборонных возможностей Ирана.
«Повреждение авианосца “Линкольна” было посланием, которое, надеемся, агрессор получил», — сказал он в интервью РИА «Новости».
Ранее, 8 марта, Иран сообщил об атаке на авианосец «Авраам Линкольн». По данным Тегерана, по кораблю выпустили береговую ракету ВМС Исламской Республики.
