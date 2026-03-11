Ричмонд
Постпред Ирана призвал мировое сообщество покончить с войной против Ирана

Постпред Ирана при ООН призвал мировое сообщество срочно вмешаться для прекращения военных действий против страны.

Источник: Аргументы и факты

Постоянный представитель Ирана при Организации Объединённых Наций Амир Саид Иравани призвал мировое сообщество срочно вмешаться для прекращения военных действий против его страны. С таким заявлением дипломат выступил перед журналистами.

Он подчеркнул, что, по мнению Тегерана, международные структуры должны как можно скорее предпринять шаги для остановки конфликта.

Иравани также заявил, что Иран намерен принимать все необходимые меры для защиты своего населения, территориальной целостности и государственного суверенитета.

Ранее Иравани выступил с критикой в адрес международного сообщества, заявив о недостаточной реакции на действия США и Израиля против Ирана.

