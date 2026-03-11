Экс-советник Пентагона не верит в быстрый выход из конфликта с Ираном

«Я думаю, что на данном этапе мы такой прогноз делать не можем», — сказал Макгрегор в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, отвечая на вопрос о том, удастся ли руководству США найти способ выйти из сложившегося положения.
По словам эксперта, уже был сделан ряд заявлений, которые будет трудно взять обратно, в том числе требование безоговорочной капитуляции со стороны Ирана.
«Так что я не думаю, что это произойдёт», — сказал Макгрегор.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Ранее Трамп пообещал, что операция США против Ирана будет завершена «довольно скоро».