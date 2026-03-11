Ричмонд
В Госдуме рассказали, кому повысят выплаты в России в апреле

Депутат Госдумы Наталия Полуянова рассказала, кому в России с 1 апреля на 6,8% проиндексируют выплаты.

«Это повышение затронет социальные пенсии, а также государственное пенсионное обеспечение ветеранов, инвалидов войны, блокадников и жителей осаждённых городов», — цитирует парламентария РИА Новости.

По словам Полуяновой, данное решение затронет около 4,3 млн человек. Уточняется, что в бюджете Социального фонда на это предусмотрено почти 44 млрд рублей.

Ранее доцент Игорь Балынин в беседе с RT раскрыл, кому доступна покупка пенсионных коэффициентов.