В Госдуме рассказали, кому повысят выплаты в России в апреле

Депутат Госдумы Наталия Полуянова рассказала, кому в России с 1 апреля на 6,8% проиндексируют выплаты.
«Это повышение затронет социальные пенсии, а также государственное пенсионное обеспечение ветеранов, инвалидов войны, блокадников и жителей осаждённых городов», — цитирует парламентария РИА Новости.
По словам Полуяновой, данное решение затронет около 4,3 млн человек. Уточняется, что в бюджете Социального фонда на это предусмотрено почти 44 млрд рублей.
