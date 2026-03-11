Ричмонд
Постпред Ирана в ООН обвинил США и Израиль в ударах по гражданским объектам

Постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани заявил, что США и Израиль игнорируют нормы международного права и атакуют густонаселенные жилые районы.

Источник: Аргументы и факты

Американские и израильские военные в ходе боевых действий целенаправленно атакуют гражданские объекты на иранской территории, заявил журналистам постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани.

«В это время Соединенные Штаты и израильский режим продолжают свои массированные атаки против Ирана и иранского народа без перерыва, днем и ночью. Они целенаправленно и без разбора наносят удары по гражданскому населению и гражданской инфраструктуре по всей моей стране», — сказал он.

Дипломат отметил, что США и Израиль игнорируют нормы международного права и не ограничивают свои действия. По словам Иравани, целями их атак становятся густонаселенные жилые районы и важнейшие объекты гражданской инфраструктуры.

Напомним, ранее минздрав Ирана проинформировал, что с начала военной операции США и Израиля против Исламской Республики по меньшей мере 15 тысяч иранцев получили ранения. Также стало известно, что в результате американо-израильских ударов в стране были повреждены не менее 87 медицинских пунктов, 24 лечебных центра, 21 станция и 18 машин скорой помощи.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев охарактеризовал атаку на Иран как подлую и неспровоцированную вооружённую агрессию.

