Постпред Ирана в ООН обвинил США и Израиль в ударах по гражданским объектам

«В это время Соединенные Штаты и израильский режим продолжают свои массированные атаки против Ирана и иранского народа без перерыва, днем и ночью. Они целенаправленно и без разбора наносят удары по гражданскому населению и гражданской инфраструктуре по всей моей стране», — сказал он.
Дипломат отметил, что США и Израиль игнорируют нормы международного права и не ограничивают свои действия. По словам Иравани, целями их атак становятся густонаселенные жилые районы и важнейшие объекты гражданской инфраструктуры.
Напомним, ранее минздрав Ирана проинформировал, что с начала военной операции США и Израиля против Исламской Республики по меньшей мере 15 тысяч иранцев получили ранения. Также стало известно, что в результате американо-израильских ударов в стране были повреждены не менее 87 медицинских пунктов, 24 лечебных центра, 21 станция и 18 машин скорой помощи.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев охарактеризовал атаку на Иран как подлую и неспровоцированную вооружённую агрессию.