На Украине жалуются, что арендодатели наживаются на жилье у фронта

Как пишет издание, в прифронтовых зонах стоимость жилья на продажу по мере приближения линии фронта, как правило, снижается, однако со съемным жильем дела обстоят наоборот: владельцы повышают цены, в том числе из-за низкого предложения и высоких зарплат у военных.