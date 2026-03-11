Президент НАПФ Беляков рассказал, как накопить миллион к пенсии

Так, по его словам, универсальным решением может стать, например, участие в программе долгосрочных сбережений (ПДС). Беляков отметил, что так, женщине 40 лет со средним доходом около 100 тыс. рублей в месяц нужно откладывать ежемесячно всего по 1 700 рублей, чтобы получить 1 млн рублей на счёте к 55 годам. Уточняется, что участница программы сможет забрать эти деньги сразу или получать их частями: например, по 8 474 рублей в месяц в течение 10 лет или по 3 121 рублей в месяц пожизненно.