Президент НАПФ Беляков рассказал, как накопить миллион к пенсии

Президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Сергей Беляков рассказал агентству «Прайм», как россиянам накопить 1 млн рублей к пенсии.
Он подчеркнул, что формирование пенсионных накоплений отличается от любых краткосрочных спекулятивных операций, и здесь, по его мнению, недопустимы быстрые решения и азартные игры с рискованными инструментами.
«Оптимальное решение — использование продуктов негосударственных пенсионных фондов (НПФ), чья деятельность строго регулируется Банком России», — указал эксперт.
Так, по его словам, универсальным решением может стать, например, участие в программе долгосрочных сбережений (ПДС). Беляков отметил, что так, женщине 40 лет со средним доходом около 100 тыс. рублей в месяц нужно откладывать ежемесячно всего по 1 700 рублей, чтобы получить 1 млн рублей на счёте к 55 годам. Уточняется, что участница программы сможет забрать эти деньги сразу или получать их частями: например, по 8 474 рублей в месяц в течение 10 лет или по 3 121 рублей в месяц пожизненно.
Кроме того, в создание будущего капитала также можно вовлечь своего работодателя: компания может направлять до 12% фонда оплаты труда на софинансирование взносов сотрудников в ПДС.
«Если и сотрудник, и работодатель будут вносить по 2 тыс. рублей ежемесячно, необходимая сумма в 1 млн рублей накопится на счёте всего за восемь лет», — отметил Беляков.
Также дополнением к ПДС могут стать корпоративные пенсионные программы (КПП), которые уже давно зарекомендовали себя как эффективный инструмент мотивации и удержания персонала в социально ответственных компаниях.
