Иран заявил об ударах по Израилю и военным базам США

ТЕГЕРАН, 11 марта. /ТАСС/. Иран наносит удары в рамках 37-го этапа операции «Правдивое обещание — 4» по базе США в Эрбиле, пункту базирования 5-го флота ВМС США на Бахрейне и окрестностям Тель-Авива. Об этом говорится в заявлении Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС), текст которого приводит иранская гостелерадиокомпания.
Комбинированные удары наносятся с применением ракет Qadr, Kheibar Shekan и Khorramshahr. Ожидается, что ракетная атака продлится не менее трех часов.
