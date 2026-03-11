Ричмонд
Посол Андреев: Словакия была бы готова принять переговоры по Украине

Словакия действительно была готова принять на своей территории переговоры по Украине, заявил в интервью ТАСС посол России в Братиславе Сергей Андреев.

«Словакия действительно выражала готовность принять на своей территории переговоры по урегулированию конфликта на Украине, однако в практическом плане такая возможность не обсуждалась», — сказал дипломат.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо уличил Владимира Зеленского во лжи о неисправности «Дружбы».

Позже на пресс-конференции он признался в недоверии Зеленскому.

