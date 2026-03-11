Посол Андреев: Словакия была бы готова принять переговоры по Украине

Словакия действительно была готова принять на своей территории переговоры по Украине, заявил в интервью ТАСС посол России в Братиславе Сергей Андреев.
«Словакия действительно выражала готовность принять на своей территории переговоры по урегулированию конфликта на Украине, однако в практическом плане такая возможность не обсуждалась», — сказал дипломат.
Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо уличил Владимира Зеленского во лжи о неисправности «Дружбы».
Позже на пресс-конференции он признался в недоверии Зеленскому.
Узнать больше по теме
Роберт Фицо: биография словацкого политика и премьер-министра
Роберт Фицо — политик, который уже в четвертый раз возглавляет правительство Словакии. Известен тем, что прекратил военную помощь Украине, критиковал санкции в отношении Росиии и позицию стран Запада по конфликту на Украине. Подробно о его биографии — в нашем материале.Читать дальше