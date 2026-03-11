США поставят Украине радиолокационные системы

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Американские компании Echodyne и Rada Technologies получили от госдепартамента США контракты на 25,5 миллиона долларов на поставку и обслуживание радиолокационных систем и радаров дальнего действия для Украины, выяснило РИА Новости на основе анализа госконтрактов.
Оба соглашения, заключенные 5 марта, представляют собой контракты с фиксированной ценой на «поставку оборудования и сопутствующих вспомогательных услуг на Украине», выяснило РИА Новости.
Из изученных соглашений следует, что стоимость контракта с Echodyne составляет 14,98 миллиона долларов (около 1,2 миллиарда рублей) и подразумевает поставку четырехпанельных тактических радиолокационных систем с обзором на 360 градусов. Rada Technologies, в свою очередь, должна будет поставить Киеву радары дальнего действия на сумму 10,5 миллиона долларов (829,9 миллиона рублей).
Таким образом, общая стоимость этих двух контрактов составляет более 2 миллиардов рублей.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.