Аракчи: Иран не собирался наносить по США превентивный удар

Аракчи опроверг заявления о том, что Тегеран собирались нанести превентивный удар по США.

Источник: Аргументы и факты

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи отверг обвинения в том, что Тегеран якобы готовил превентивный удар по США или по американским военным объектам. Соответствующее заявление он сделал в социальной сети X*.

По словам главы иранского внешнеполитического ведомства, подобные утверждения не соответствуют действительности. Он подчеркнул, что информация о якобы планировавшихся атаках со стороны Ирана против США является недостоверной.

«Заявления о том, что Иран планировал нанести удар по США или американским вооруженным силам, будь он превентивным или упреждающим, является сущей ложью», — подчеркнул он.

Ранее иранский президент Масуд Пезешкиан заявил, что Исламская Республика не позволит противникам захватить даже малую часть своей территории.

