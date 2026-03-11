Аракчи: Иран не собирался наносить по США превентивный удар

По словам главы иранского внешнеполитического ведомства, подобные утверждения не соответствуют действительности. Он подчеркнул, что информация о якобы планировавшихся атаках со стороны Ирана против США является недостоверной.
«Заявления о том, что Иран планировал нанести удар по США или американским вооруженным силам, будь он превентивным или упреждающим, является сущей ложью», — подчеркнул он.
Ранее иранский президент Масуд Пезешкиан заявил, что Исламская Республика не позволит противникам захватить даже малую часть своей территории.
