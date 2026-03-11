На северо-востоке Саудовской Аравии уничтожили два беспилотника

КАИР, 11 мар — РИА Новости. Два беспилотника перехвачены и уничтожены в районе Хафр-эль-Батин на северо-востоке Саудовской Аравии, сообщило министерство обороны королевства.
«Два беспилотника перехвачены и уничтожены в Хафр-эль-Батине», — говорится в заявлении саудовского минобороны.
Ранее министерство заявило об уничтожении шести ракет, выпущенных в направлении авиабазы «Принц Султан», где дислоцируется контингент вооруженных сил США.
