На северо-востоке Саудовской Аравии уничтожили два беспилотника

Минобороны Саудовской Аравии сообщило об уничтожении двух БПЛА.

КАИР, 11 мар — РИА Новости. Два беспилотника перехвачены и уничтожены в районе Хафр-эль-Батин на северо-востоке Саудовской Аравии, сообщило министерство обороны королевства.

«Два беспилотника перехвачены и уничтожены в Хафр-эль-Батине», — говорится в заявлении саудовского минобороны.

Ранее министерство заявило об уничтожении шести ракет, выпущенных в направлении авиабазы «Принц Султан», где дислоцируется контингент вооруженных сил США.

