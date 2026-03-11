Стало известно, где в России больше всего фотосалонов

«Уверенный рост фотобизнеса в России можно объяснить несколькими факторами. Во-первых, это растущий спрос на фотоконтент. Он востребован как для личных страниц, так и для бизнеса, который всё чаще заказывает предметную и интерьерную съемку. Лидерство Москвы в этом сегменте можно объяснить большой плотностью событий, где востребованы услуги фотографа. Краснодарский край растет благодаря стабильному туристическому потоку. Кроме того, оживает и услуга печати фотографий — срабатывает эффект “цифровой усталости”, который подкрепляет тренд на осязаемые эмоции, например, заказ фотокниг», — поясняет аналитик проекта «Контур. Фокус» Вероника Скороходова.