Пушков считает, что у жителей США растет недовольство войной против Ирана

Сенатор считает, что всему миру очевидно, что Иран наносит болезненные ответные удары по объектам США и Израиля. По его словам, увеличение Ираном боезаряда ракет также усложнит задачу для американских и израильских ракет-перехватчиков, а это, в свою очередь, увеличит нагрузку на американские и израильские системы ПРО, «которые уже действуют под большим напряжением».