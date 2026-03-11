Пушков считает, что у жителей США растет недовольство войной против Ирана

«В случае, если война затянется на более долгий срок, как сообщает британская газета Telegraph, ее цена достигнет 90−100 миллиардов долларов, а может быть, и более высокой. Эти суммы, наряду с повышением цен на бензин, уже широко обсуждаются в США. Среди американцев растет недовольство последствиями войны», — написал член конституционного комитета в Telegram-канале.
Сенатор считает, что всему миру очевидно, что Иран наносит болезненные ответные удары по объектам США и Израиля. По его словам, увеличение Ираном боезаряда ракет также усложнит задачу для американских и израильских ракет-перехватчиков, а это, в свою очередь, увеличит нагрузку на американские и израильские системы ПРО, «которые уже действуют под большим напряжением».
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.