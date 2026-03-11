В Словакии заявили, что продолжают борьбу за поставки нефти из России

Словакия нуждается в поставках нефти из России, поскольку страна оказалась в сложном положении из-за конфликта на Ближнем Востоке, заявил глава комитета по международным делам Национального совета (парламент республики), депутат от правящей партии Smer Мариан Кэри.
Кэри отметил, что ситуация вокруг Ормузского пролива будет провоцировать дальнейший рост цен на углеводородное сырье. При этом, по словам парламентария, Словакия заинтересована в российской нефти даже без учёта ситуации с ростом цен, поскольку стране выгодны эти поставки.
«Мы получали деньги за этот транзит. А теперь мы должны платить другим государствам за то, что к нам пришла бы нефть. Сегодня мы в очень тяжёлой ситуации», — пояснил Кэри, слова которого приводят «Известия».
Напомним, ранее словацкий премьер-министр Роберт Фицо заявил, что Владимир Зеленский не планирует возобновлять транзит в Словакию «жизненно важной» для неё нефти. Глава правительства отметил, что из-за этого республика сталкивается с огромными потерями как на цене сырья, так и на транспортных сборах.