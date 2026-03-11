«Выстраивают тоталитарное государство»: как в Литве хотят вмешаться в деятельность Православной церкви

«Мы должны пресекать деятельность российских спецслужб в этой организации. Если бы это была компания, которая хотела бы инвестировать в стратегический сектор, и мы бы проверяли её на соответствие интересам национальной безопасности, она не могла бы владеть активами вблизи наших стратегических объектов из-за связей с российскими службами, прямого влияния», — заявил Будрис. Его слова приводит Национальное радио и телевидение Литвы (LRT).