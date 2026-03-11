«Выстраивают тоталитарное государство»: как в Литве хотят вмешаться в деятельность Православной церкви

Глава литовского МИД Кястутис Будрис призвал проверять православных священников на связи с РФ. По его словам, российские спецслужбы оказывают влияние на деятельность Литовской православной архиепископии, а сама церковь может нести угрозу нацбезопасности республики. Гонениям подвергается Православная церковь Эстонии, а также Молдавии. По словам экспертов, проводимая в этих странах антицерковная политика повторяет украинский сценарий и преследует цель уничтожения культурных связей с Россией.
В Литве призвали выявлять российских агентов в рядах священнослужителей Литовской православной церкви. Об этом заявил глава МИД республики Кястутис Будрис.
По его словам, российские спецслужбы оказывают влияние на деятельность Литовской православной архиепископии, а сама церковь может нести угрозу нацбезопасности республики.
«Мы должны пресекать деятельность российских спецслужб в этой организации. Если бы это была компания, которая хотела бы инвестировать в стратегический сектор, и мы бы проверяли её на соответствие интересам национальной безопасности, она не могла бы владеть активами вблизи наших стратегических объектов из-за связей с российскими службами, прямого влияния», — заявил Будрис. Его слова приводит Национальное радио и телевидение Литвы (LRT).
Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис.
Gettyimages.ru.
© Thierry Monasse.
Глава литовского МИД также добавил, что необходимо «деликатно удалить тех людей», которые могут быть связаны с РФ.
В то же время главный советник президента Литвы по вопросам национальной безопасности Дейвидас Матулёнис заявил, что было бы «слишком смело» утверждать, что вся Православная церковь в Литве представляет угрозу национальной безопасности.
«Если в Церкви есть деятели, которые к этому причастны, необходимо соответствующим образом пресекать и возбуждать против них дела, но априори говорить, что вся Церковь (угроза национальной безопасности), по моему личному мнению, было бы слишком смело», — сказал Матулёнис.
«Монополия на мнение».
Призыв искать представителей российских спецслужб среди священников прозвучал на фоне опубликованного ранее доклада об оценках угроз нацбезопасности Литвы.
В документе, подготовленном Департаментом госбезопасности и Вторым департаментом оперативных служб Литвы, указывается, что «Православная церковь играет важную роль в формировании и поддержке идеологических нарративов российского режима».
По данным литовских спецслужб, подчинение Виленской и Литовской епархии Московскому патриархату якобы позволяет России расширять своё влияние в православной общине республики.
В свою очередь, экзархат Константинопольского (Вселенского) патриархата в Литве, по мнению авторов документа, напротив, сплотил священнослужителей против Русской православной церкви (РПЦ).
«Россия использует Православную церковь для распространения идеи “русского мира” и укрепления своего влияния в зарубежных странах, особенно в тех, где проживает значительное православное и русскоязычное население», — говорится в документе.
Напомним, в 2024 году Минюст Литвы утвердил создание группой священников, отколовшихся от епархии Московского патриархата, экзархата Константинопольской патриархии. В РПЦ это назвали вторжением на каноническую территорию Русской православной церкви, направленным на создание церковного раскола.
По словам руководителя Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН и религиоведа Романа Лункина, проводимая Вильнюсом политика должна продемонстрировать стремление республики к борьбе с Россией.
Молдавия, пасхальные богослужения.
© Israel Fuguemann / SOPA Images / LightRocket.
«Главная причина такой политики — желание показать, что Литва и Прибалтика наиболее энергично противодействуют России, российскому влиянию. Таким образом они создают воинственный образ, выслуживаются перед ЕС. Именно поэтому Православная церковь стала главной мишенью в рамках антироссийской пропаганды», — заявил эксперт в беседе с RT.
В свою очередь, в разговоре с RT главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич подчеркнул, что, действуя против церкви, Литва пытается установить таким образом монополию на мнение в стране.
«Им нужна абсолютная монополия на мнение. То есть они выстраивают тоталитарное государство, если не с точки зрения политических практик, то в идеологии. Должно быть одно мнение правящей верхушки. Любые альтернативы будут караться», — отметил эксперт.
Переписывание истории.
Между тем гонения на каноническую Православную церковь происходят и в соседней Эстонии.
В сентябре 2025 года парламент этой страны повторно проголосовал за поправки к законодательству, которые фактически могут привести к запрету Эстонской православной христианской церкви (ЭПХЦ) в стране.
Закон о церквях обязывает религиозные организации изменить свои уставы в случае подчинения зарубежным центрам, деятельность которых власти признают опасной для суверенитета страны.
Фактически это означает, что если Эстонская Православная Христианская Церковь (ЭПХЦ) окончательно не разорвёт все связи с Московским патриархатом, то её деятельность в стране будет запрещена.
Связанные с Москвой священнослужители сопротивляются высылке из монастырского комплекса.
Gettyimages.ru.
© Roman Pilipeу.
Эксперты напомнили, что давление на православных христиан в Эстонии началось ещё в мае 2024 года. Тогда парламент республики объявил РПЦ институтом, поддерживающим СВО на Украине.
В результате Эстонская православная церковь Московского патриархата была вынуждена сменить название (ныне ЭПХЦ), а митрополит Таллинский Евгений был выслан в Россию — ему не продлили вид на жительство.
По мнению Романа Лункина, стремление Прибалтики запретить или ограничить деятельность Православной церкви вызвано желанием полностью разорвать связь с историческим прошлым.
«В Прибалтике озабочены деятельностью православной церкви, поскольку она является частью русской традиции. Их раздражает эта русскость, эта связь с Россией», — подчеркнул эксперт.
Роман Лункин также обратил внимание, что схожая ситуация разворачивается ещё в одной стране постсоветского пространства — Молдавии.
Там Бессарабская митрополия, учреждённая Румынией, предпринимает попытки по захвату храмов канонической Молдавской православной церкви.
Напомним, очередной резонансный инцидент произошёл в конце января в селе Деренеу (Деренев). Священник Бессарабской митрополии попытался силой установить контроль над храмом, однако прихожане оказали сопротивление.
Бывший президент Молдавии, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон назвал рейдерством попытки захвата православных храмов в стране.
Игорь Додон.
globallookpress.com.
© Kremlin pool.
«Бессарабская митрополия при содействии и с позволения руководства страны продолжает попытки насильственного захвата храмов Молдавской митрополии… Происходящее — это откровенное церковное рейдерство», — написал политик в своём Telegram-канале.
Ранее летом 2025-го румынские священники попытались захватить храм в селе Гринауцы. Однако прихожане сумели его отстоять.
При этом против нескольких верующих были возбуждены дела за хулиганство, им может грозить тюремное заключение на срок до трёх лет.
«Конечная цель таких действий — расколоть общество, склонить священников к антироссийской позиции, заставить их отречься от России. Именно для этого и принимаются специальные законы, устраивается охота на выдуманных шпионов и так далее», — заявил Лункин.
«Абсолютно одинаковые процессы».
Эксперты сходятся во мнении, что ситуация в Литве, Эстонии и Молдавии схожа с проводимой Украиной политикой. Создание церковного раскола, по их словам, преследует цель разорвать историческую и культурную связь с Россией.
«Дело в том, что в Эстонии, Латвии, Республике Молдова и на Украине идут абсолютно одинаковые процессы. Константинопольский патриархат перехватывает управление. К сожалению, это полностью соответствует интересам правительств этих стран. Под предлогом защиты национальной безопасности продвигаются антиправославные нарративы и разрушается культурный код людей», — заявил Николай Межевич.
В свою очередь, Роман Лункин считает, что гонения на православные церкви, священников и верующих осуществляются с попустительства западных элит и госинститутов. По его словам, они намеренно закрывают глаза на нарушение базовых свобод граждан постсоветских стран.
Сторонники и противники выселения монахов из Киево-Печерской лавры, Украина.
Gettyimages.ru.
«Антироссийская церковная политика на постсоветском пространстве подпитывается в том числе игнорированием международных стандартов в области свободы совести и вероисповедания, нарушением принципа невмешательства во внутренние дела религиозных организаций. Относительно недавно такое вообще было немыслимо, однако мы видим, что сейчас происходит. Глобальный интерес Запада — разорвать связи с пространством русской культуры, ядром которого является православие», — резюмировал эксперт.