Посол Джалали: ущерб напавшим на Иран силам будет расти в геометрической прогрессии

Ущерб напавшим на Иран силам будет расти в геометрической прогрессии, заявил в интервью РИА Новости посол Ирана в Москве Казем Джалали.

При этом дипломат подчеркнул, что Иран обладает «уникальной доктриной в области боевых стратегий и тактики», а также корректирует уровень и интенсивность конфликта на каждом фронте в соответствии со своими специфическими потребностями.

Ранее Джалали рассказал, что Иран повредил авианосец США Abraham Lincoln.

Также сообщалось, что КСИР начал 36-ю волну атак на цели США и Израиля.

