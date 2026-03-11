Посол Джалали: ущерб напавшим на Иран силам будет расти в геометрической прогрессии

Ущерб напавшим на Иран силам будет расти в геометрической прогрессии, заявил в интервью РИА Новости посол Ирана в Москве Казем Джалали.
При этом дипломат подчеркнул, что Иран обладает «уникальной доктриной в области боевых стратегий и тактики», а также корректирует уровень и интенсивность конфликта на каждом фронте в соответствии со своими специфическими потребностями.
Ранее Джалали рассказал, что Иран повредил авианосец США Abraham Lincoln.
Также сообщалось, что КСИР начал 36-ю волну атак на цели США и Израиля.
