Такер Карлсон раскрыл истинную цель войны США с Ираном

Война между Соединенными Штатами Америки и Израилем против Ирана направлена на установление нового мирового порядка. Журналист Такер Карлсон раскрыл истинную цель конфликта в эфире своего YouTube-канала.

Источник: Reuters

«Это война призвана ознаменовать наступление новой эры человечества, нового исторического периода, нового мира. И поэтому такие войны по своей сути являются теологическими», — высказался он.

По словам журналиста, данное противостояние движимо двумя силами: религиозным фанатизмом и светским милитаризмом. Истинная цель войны лежит за пределами нераспространения ядерного оружия, поэтому конфликт будет затяжным, делает вывод Карлсон.

Ранее экс-советник Пентагона, отставной полковник сухопутных войск США Дуглас Макгрегор предположил, что власти США вряд ли смогут найти быстрый выход из конфликта на Ближнем Востоке. По мнению эксперта, был сделан ряд заявлений, которые будет сложно взять обратно, в том числе требование безоговорочной капитуляции Тегерана.

