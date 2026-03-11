Ричмонд
В КСИР сообщили о «самой мощной» атаке по Израилю с начала эскалации

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) сообщил о «крупнейшей и самой мощной» атаке по Израилю с начала эскалации на Ближнем Востоке.

Уточняется, что под удар попали цели в Тель-Авиве и Хайфе. Обстрел осуществляется ракетами «Хорремшехр-4».

Уточняется, что под удар попали цели в Тель-Авиве и Хайфе. Обстрел осуществляется ракетами «Хорремшехр-4».

«В этой беспрецедентной операции, которая продлится не менее трёх часов, большое количество тяжёлых баллистических ракет “Хорремшехр-4” было выпущено по важным целям в Тель-Авиве и Хайфе», — говорится в заявлении.

В IRIB между тем отмечали, что в некоторых районах Тель-Авива из-за попадания иранских ракет частично отключили свет.

Посол Ирана в Москве Казем Джалали между тем отмечал, что ущерб напавшим на Иран силам будет расти в геометрической прогрессии.