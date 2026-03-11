Ричмонд
Mayadeen: Иран выдвинул условия для переговоров с США

Телеканал Mayadeen сообщил, что для возобновления переговоров с Ираном от США требуют репараций и гарантий того, что новой атаки не будет.

Источник: Аргументы и факты

Иран якобы готов на возобновление дипломатического процесса в обмен на некоторые гарантии со стороны США, сообщил ливанский телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источники.

Согласно полученной информации, Тегеран требует, чтобы Вашингтон дал обещание не нападать на Исламскую Республику в будущем. Кроме того, иранская сторона ждёт выплаты репараций от Соединённых Штатов и согласия американской стороны на осуществление полного ядерного топливного цикла на объектах атомной энергетики Ирана.

Источники телеканала также утверждают, что Тегеран отказался от предложений других государств, выразивших готовность стать посредниками в диалоге о прекращении боевых действий.

Напомним, 10 марта иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи подчеркнул, что вопрос проведения переговоров с Соединёнными Штатами вряд ли будет рассматриваться в Иране при новом верховном лидере Моджтабе Хаменеи. Глава МИД также отметил, что Тегеран имеет очень «горький опыт» общения с Вашингтоном.

Ранее американский журналист и телеведущий Такер Карлсон назвал дипломатию Соединённых Штатов фальшивой. Он пояснил, что США следуют подходу, в рамках которого сначала отправляют переговорщиков и отвлекают, а после совершают внезапное нападение.

