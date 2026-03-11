15 терактов предотвратили при координации АТК Хабаровского края за время проведения СВО

Со дня образования Национального антитеррористического комитета (НАК), в систему которого входит антитеррористическая комиссия Хабаровского края (АТК), прошло 20 лет. НАК был создан Указом Президента РФ для совершенствования госуправления в области противодействия терроризму 10 марта 2006 года. Создание такой многоуровневой системы позволило оперативно реагировать на угрозы безопасности и эффективно их предупреждать, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.