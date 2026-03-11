15 терактов предотвратили при координации АТК Хабаровского края за время проведения СВО

Со дня образования Национального антитеррористического комитета (НАК), в систему которого входит антитеррористическая комиссия Хабаровского края (АТК), прошло 20 лет. НАК был создан Указом Президента РФ для совершенствования госуправления в области противодействия терроризму 10 марта 2006 года. Создание такой многоуровневой системы позволило оперативно реагировать на угрозы безопасности и эффективно их предупреждать, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«С начала проведения специальной военной операции при координирующей роли АТК края предотвращено совершение 15 терактов, за преступления террористической направленности осуждено более 200 человек», — говорится в сообщении.
За нарушения антитеррористической защищенности объектов руководителям внесено более 1 тысячи представлений и предостережений, более 350 лиц привлечено к административной и дисциплинарной ответственности. Также за этот период проведено 29 заседаний АТК, рассмотрено 94 вопроса, заслушано 209 лиц.
Напомним, в регионе АТК создана в 2007 году. В состав комиссии вошли представители власти, правоохранительных органов, органов местного самоуправления. Возглавляет работу губернатор региона.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что Хабаровский краевой суд вынес приговор жителю региона, признав его виновным по нескольким тяжким статьям Уголовного кодекса РФ. Обвиняемый признан виновным в совершении государственной измены, прохождении специального обучения с целью участия в диверсионной деятельности. Также он обвиняется в организации диверсий посредством поджогов объектов инфраструктуры.