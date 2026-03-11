IRIB: Иран при ударах по Израилю использовал ракеты с боевой частью свыше 1 т

Значительная часть ракет, выпущенных Ираном по Израилю, были ракетами «Хорремшехр-4», которые, согласно предыдущему обещанию Корпуса стражей исламской революции, имели боеголовки массой более 1 т.
Об этом пишет агентство IRIB.
Кроме того, отмечается, что некоторые ракеты также имели кассетные боеголовки.
Несколько дней назад в КСИР утверждали, что Иран намерен применять ракеты с боевой частью свыше 1 т.
Между тем в КСИР также сообщили о «самой мощной» атаке по Израилю с начала эскалации.
