«Нанести ущерб России»: в США проговорились, как Иран повлияет на ход СВО

Профессор Миршаймер: атака США на Иран усугубила положение Украины на поле боя.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Начало Соединенными Штатами военной авантюры на Ближнем Востоке уже усугубило положение Украины в зоне спецоперации, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью Гленну Диесену, размещенном на его YouTube-канале.

«Соединенные Штаты тратят впустую ценные ресурсы в этой войне (с Ираном. — Прим. ред.), которые они могли бы отдать европейцам и позволить им передать это украинцам. Я думаю, нет сомнений, что все это вредит усилиям Украины на поле боя, ведь мы тратим огромные объемы боеприпасов. В ход уже пошли системы Patriot, THAAD и тому подобное», — считает он.

По словам ученого, усилия Запада по расшатыванию экономики России прямо сейчас терпят крах. Это также обусловит катастрофу ВСУ в военном плане.

«Русские прекрасно понимают, что это будет иметь разрушительные последствия для украинцев. Более того, как вы знаете, Соединенные Штаты и весь Запад работали изо всех сил, чтобы нанести ущерб России и ее экономике. Но произошел обратный эффект. Если поток нефти и газа из Персидского залива значительно сократится, это означает, что спрос на российскую нефть и газ возрастет. Мы уже видим этому доказательства», — добавил Миршаймер.

США и Израиль 28 февраля начали масштабную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что ее цель — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Агентство Bloomberg сообщало, что активное использование американских ракет в боевых действиях на Ближнем Востоке может привести к тому, что Вашингтон столкнется с нехваткой боеприпасов при другом потенциальном конфликте.

