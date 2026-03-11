Ричмонд
Фрегат ТОФ «Маршал Шапошников» завершил визит в Камрань и продолжил поход

Экипаж корабля провёл встречи с военно-морскими силами Вьетнама и ознакомительные экскурсии по городу.

Источник: Аргументы и факты

Фрегат «Маршал Шапошников» Тихоокеанского флота завершил программу делового захода во вьетнамский порт Камрань и по плану дальнего похода вышел в акваторию Южно-Китайского моря для продолжения выполнения задач в стратегически важных районах Мирового океана. Об этом сообщил Telegram-канал «Тихоокеанский флот».

Во время нескольких дней стоянки в Камрани экипаж корабля провёл встречи с представителями Военно-морских сил Вьетнама, а также принял участие в ознакомительных экскурсиях по основным местным достопримечательностям города и прилегающего района.

Одним из центральных мероприятий визита стало возложение цветов к памятнику советским, российским и вьетнамским военнослужащим, погибшим в период с 1978 по 2002 годы при исполнении служебного долга во Вьетнаме и обеспечении стабильности в регионе. В эти годы в Камрани функционировал пункт материально-технического обеспечения советского Тихоокеанского флота.

Согласно данным Минобороны, фрегат «Маршал Шапошников» вышел в дальний поход из порта Владивосток 1 октября 2025 года в составе отряда кораблей ТОФ для выполнения задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе и других стратегически значимых районах Мирового океана, причём этот маршрут предполагает серию деловых заходов и участие в международных учениях.

Ранее в рамках этого похода корабль представлял Военно-морской флот России на многонациональном военно-морском учении «МИЛАН-2026» в акватории Индийского океана, где экипаж совместно с кораблями иностранных государств отрабатывал элементы совместного маневрирования, боевого применения и обеспечения безопасности мореплавания.

Фрегат «Маршал Шапошников» относится к модернизированным кораблям проекта 1155 М Тихоокеанского флота ВМФ России, оснащён ракетным, артиллерийским и противолодочным вооружением, а также вертолётами Ка-27 и предназначен для действий в дальней морской зоне, включая нанесение ударов по морским и береговым целям и обеспечение противолодочной обороны.