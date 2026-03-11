Фрегат ТОФ «Маршал Шапошников» завершил визит в Камрань и продолжил поход

Одним из центральных мероприятий визита стало возложение цветов к памятнику советским, российским и вьетнамским военнослужащим, погибшим в период с 1978 по 2002 годы при исполнении служебного долга во Вьетнаме и обеспечении стабильности в регионе. В эти годы в Камрани функционировал пункт материально-технического обеспечения советского Тихоокеанского флота.