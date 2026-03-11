Ричмонд
BZ: Трамп мог понять ошибку в Иране после разговора с Путиным

Президент США Дональд Трамп, вероятно, осознал свою ошибку в вопросе Ирана после телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом пишет немецкое издание Berliner Zeitung.

Источник: Life.ru

После беседы с Путиным Трамп неожиданно заговорил о скорейшем завершении войны. Глава Белого дома упомянул о звонке на пресс-конференции в Вашингтоне. Его заявления были сформулированы так, что допускали разные толкования, отмечает издание.

«Россия является ключевым союзником Ирана, и американские чиновники опасаются, что она поддерживает иранцев в их войне», — указано в материале.

Трамп попытался снизить значимость этого сценария. Но спецпредставитель Белого дома Стив Уиткофф заявил журналистам, что он рекомендовал российским чиновникам не передавать Ирану разведданные, указано в статье.

Напомним, 9 марта лидеры США и России впервые за два месяца провели телефонные переговоры. Они обсудили ситуацию в Иране, Венесуэле и на Украине. Путин предложил дипломатические шаги для разрядки конфликта на Ближнем Востоке и сообщил о продвижении ВС РФ в зоне СВО. Трамп позже назвал разговор «очень хорошим». При этом президент США уверен, что его военная операция против Ирана произвела впечатление на Путина.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

