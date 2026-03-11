В Госдуме рассказали о штрафах за незаконную установку камер в подъезде

«Для того, чтобы получить разрешение соседей, нужно собрать общее собрание собственников, получить согласие большинства. Установка видеокамер в многоквартирном доме, будь то лестничные пролеты, кабины лифтов, коридоры или квартирные тамбуры — эффективный способ повышения безопасности всех жильцов дома и безопасности общедомового имущества. Согласие нужно всегда, кроме случаев, когда камера направлена исключительно на входную дверь собственника и зону у нее», — заключил он.