Польша подготовила аэродром для приема F-35

ВАРШАВА, 11 мар — РИА Новости. Польша подготовила аэродром для принятия американских истребителей F-35, сообщил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш.
«Аэродром в Ласке успешно прошел американскую сертификацию по расширению инфраструктуры для самолетов F-35, которая проводилась на 32-й тактической авиабазе. Это важный шаг в процессе принятия этих современных самолетов на вооружение ВВС Польши», — написал Косиняк-Камыш на платформе Х.
Он уточнил, что польские пилоты F-35 пока обучаются в США, но скоро начнут полеты в польском небе.
«Сегодня польские пилоты проходят обучение в Соединенных Штатах. Вскоре они начнут выполнять задачи в нашем небе», — написал министр.
Контракт на поставку самолетов F-35 в Польшу был подписан в январе 2020 года между министерством национальной обороны республики и американской компанией Lockheed Martin. Соглашение предусматривает приобретение 32 истребителей F-35A. Стоимость сделки составляет около 4,6 миллиарда долларов. Завершение контракта планируется к 2030 году. Несколько самолетов уже произведены, но находятся в США, где на них обучаются польские пилоты.
F-35 должны заменить выработавшие свой ресурс советские самолёты МиГ-29, и дополнить парк американских истребителей F-16, уже находящихся на вооружении польских ВВС.