Польша подготовила аэродром для приема F-35

Контракт на поставку самолетов F-35 в Польшу был подписан в январе 2020 года между министерством национальной обороны республики и американской компанией Lockheed Martin. Соглашение предусматривает приобретение 32 истребителей F-35A. Стоимость сделки составляет около 4,6 миллиарда долларов. Завершение контракта планируется к 2030 году. Несколько самолетов уже произведены, но находятся в США, где на них обучаются польские пилоты.