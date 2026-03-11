Словакия пригрозила Украине отказом в поддержке членства в ЕС из-за нефти

Дипломат отметил, что словацкое правительство оставляет за собой право принять ответные меры, включая отказ от поддержки евроинтеграции Украины, в случае дальнейшей блокировки поставок.
Ранее премьер-министр страны Роберт Фицо заявил, что Словакия готова использовать самые жёсткие законные инструменты в споре с Украиной из-за поставок энергоресурсов. Глава правительства подчеркнул, что Братислава намерена добиваться своих прав в юридическом поле.
Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.