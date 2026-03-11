Словакия пригрозила Украине отказом в поддержке членства в ЕС из-за нефти

Словакия может пересмотреть свою позицию по поддержке вступления Украины в Евросоюз, если Киев не возобновит транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба». Об этом сообщил посол России в республике Сергей Андреев со ссылкой на заявление премьер-министра Роберта Фицо, пишет ТАСС.