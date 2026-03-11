Пентагон перед закрытием бюджета купил рояль и крабов, заявили аналитики

Как говорится в сообщении, это пятый раз, когда военное ведомство тратит на королевского краба более двух миллионов долларов за один месяц: дважды в ходе первого срока нынешнего американского лидера Дональда Трампа и трижды за 2025 год. При других президентах это случалось однажды — в феврале 2021 года, когда к работе в качестве президента только приступил Джо Байден.