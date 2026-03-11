Володин анонсировал рассмотрение законов, усиливающих контроль за тарифами ЖКХ

Госдума 11 марта рассмотрит законопроекты, направленные на усиление контроля за тарифообразованием в сфере жилищно-коммунального хозяйства, сообщил председатель ГД Вячеслав Володин.
«В ходе завтрашнего заседания будут рассмотрены законопроекты, направленные на усиление государственного контроля за тарифообразованием», — написал он в своём Telegram-канале.
По словам Володина, депутаты получают много жалоб от граждан относительно неоправданно высоких платежей за жилищно-коммунальные услуги. Так, в прошлом году после проверки выяснилось, что население переплатило больше 50 млрд рублей за счёт неправомерных начислений.
Ранее член комитета Госдумы по бюджету Никита Чаплин рассказал, что в 2026 году изменились правила назначения жилищно-коммунальных льгот и субсидий для москвичей.
Доктор юридических наук, профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов также рассказал RT, что изменилось в оплате ЖКУ с марта 2026 года.