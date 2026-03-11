При пожаре в автобусе в Швейцарии погибли шесть человек

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. По меньшей мере шесть человек погибли, пять пострадали в результате пожара в автобусе в швейцарском Керцерсе, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на полицию.
«В результате пожара по меньшей мере шесть человек погибли и пятеро получили травмы, трое из них — серьезные», — приводит агентство слова представителя полиции.
Отмечается, что полиция рассматривает произошедший пожар «как рукотворное происшествие и даже как преднамеренный акт». Полиция завела уголовное дело.