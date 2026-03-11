Ричмонд
Страны Африки хотят подать в суд на страны ЕС за рабство, пишут СМИ

Telegraph: Африканский союз намерен потребовать от Европы репарации за рабство.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Страны Африканского союза планируют подать иск в Международный суд ООН, требуя от ряда европейских стран выплаты репараций за рабовладельческую эпоху, сообщает издание Telegraph со ссылкой на источники.

«Члены Африканского союза готовятся подать в международные суды иски против бывших колониальных держав по вопросу многовекового рабства и имперской деятельности, утверждая, что трансатлантическая работорговля была преступлением против человечности», — пишет издание.

Отмечается, что африканские страны вдохновились юридической стратегией Маврикия, которая вынудила Великобританию передать острова Чагос. Иск будет нацелен на Францию, Испанию, Португалию и Великобританию. В результате страны Африки хотят получить репарации, которые, как пишет издание, можно рассматривать как попытку «устранить экономическое неравенство между Африкой и странами Глобального Севера».

