Страны Африки хотят подать в суд на страны ЕС за рабство, пишут СМИ

Отмечается, что африканские страны вдохновились юридической стратегией Маврикия, которая вынудила Великобританию передать острова Чагос. Иск будет нацелен на Францию, Испанию, Португалию и Великобританию. В результате страны Африки хотят получить репарации, которые, как пишет издание, можно рассматривать как попытку «устранить экономическое неравенство между Африкой и странами Глобального Севера».